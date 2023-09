SOL, utile netto consolidato 1° semestre a 79,6 milioni

Gruppo SOL

(Teleborsa) - Ilha chiuso il primo semestre con unrispetto ai 64,7 milioni al 30 giugno 2022.Nel semestre, il Gruppo ha realizzato una, che sono state pari a 735,7 milioni di euro, inrispetto al primo semestre 2022 (+7,8% a pari perimetro). Rispetto al primo semestre 2022,in valore assoluto, con una incidenza sulle vendite pari al 26,3% (24% al 30 giugno 2022), mentre iled è pari al 16,2% delle vendite (14,1% al 30 giugno 2022).Ilconsolidato è cresciuto a 152,9 milioni, pari al 20,8% del fatturato, rispetto ai 128,7 del 30 giugno 2022. Dal punto di vista finanziario,pari a 420,5 milioni, di cui 70,1 milioni per affitti, è aumentato di 30,8 milioni rispetto a fine 2022, a fronte di investimenti e acquisizioni effettuati nel semestre per 108,7 milioni e del pagamento di dividendi per 25,5 milioni.