Eventi e scadenze dell'8 settembre 2023

Mercoledì 30/08/2023

Lunedì 04/09/2023

Martedì 05/09/2023

Mercoledì 06/09/2023

Giovedì 07/09/2023

Venerdì 08/09/2023

Avio

Ecosuntek

Gequity

LU-VE Group

(Teleborsa) -- Il Festival di Venezia è organizzato dalla Biennale di Venezia e si terrà al Lido di Venezia. La Mostra si propone di favorire la diffusione del cinema internazionale in tutte le sue forme di arte, spettacolo e industria- Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, con dibattiti tra Società e Investitori, dove esperti ESG condivideranno piani concreti in termini di crescita sostenibile, strumenti di finanziamento e strategie di investimento sostenibili. Le Società avranno l'opportunità di confrontarsi con Investitori istituzionali nazionali e internazionali circa le loro strategie di sostenibilità- Importante evento annuale dedicato al gas naturale. Si riuniranno a Singapore EXPO, i Ministri dell'Energia globale e personalità politiche di alto profilo provenienti dai principali Paesi esportatori di energia, dai Paesi europei e dalle economie di mercato emergenti. Ci saranno oltre 4.000 delegati, tra cui amministratori delegati, decisori politici e innovatori provenienti da tutta la catena del valore del gas- La 12a edizione del festival si svolge a Mestre. Ci saranno politologi, analisti economici, esperti di relazioni internazionali, esponenti delle istituzioni e grandi firme del giornalismo. La giornata iniziale sarà inaugurata da Paolo Gentiloni, Commissario per gli affari economici e monetari dell'Unione Europea- Il Summit dell'aviazione civile europea si svolge a Malta. Focus su strategie europee, sviluppo e armonizzazione delle regole. La conferenza intergovernativa paneuropea riunisce 44 Paesi membri (27 comunitari e 17 non comunitari)- Il Festival si svolgerà a Camogli e accoglierà autorevoli protagonisti del mondo scientifico, culturale, tecnologico, artistico, economico, imprenditoriale, dello spettacolo e dell'intrattenimento- Manifestazione internazionale del mondo orafo e gioielliero organizzata da IEG - Italian Exhibition Group, in programma nel quartiere fieristico di Vicenza. Evento di riferimento per la Community orafa, dove saranno presenti anche buyer, giornalisti, relatori internazionali e opinion leader- Tokyo - Incontri bilaterali del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con Lindsay Hoyle (Speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito), con Ruslan Stefanchuck (Presidente della Verkhovna Rada di Ucraina) e con Bärbel Bas (Presidente del Bundestag della Repubblica Federale di Germania)- Tokyo - Intervento del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla seconda sessione "Energia, sicurezza e cooperazione internazionale" nell'ambito dei lavori della 21° Riunione dei Presidenti delle Camere Basse dei Parlamenti del G7- Tokyo - Partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, all'apertura dei lavori della 21° Riunione dei Presidenti delle Camere Basse dei Parlamenti del G7. A seguire intervento del Presidente alla prima sessione "L’aggressione della Russia all’Ucraina e l’ordine internazionale"- Romania e Turchia - Fitch pubblica la revisione del merito di credito- Norvegia, Portogallo e Ucraina - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Grecia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito09:40 -- Alla cerimonia commemorativa in occasione dell'80° Anniversario della Difesa di Roma a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza dell'8 settembre, interverrà il sindaco di Roma e saranno presenti, tra gli altri, il Presidente Mattarella, il Ministro della Difesa, il Prefetto di Roma, il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito10:00 -- Roma - Incontro organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea, sul tema della governance dell'IA con rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali e del mondo dell'Università, della ricerca e dell'industria10:00 -- Roma - Il Presidente Mattarella sarà a Porta San Paolo e Parco della Resistenza per la deposizione di due corone in occasione dell'80° anniversario della Difesa di Roma- Comunicazione medio-lungo- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale16:00 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione risultati al 30.06.2023. Relatori: Matteo Liberali, CEO Eligio Macchi, CFO Michele Garulli, IRM