Ecosuntek, nel 2024 l'utile sale a 6,10 milioni (+59%)

Ecosuntek

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato all’unanimità il bilancio dell’Esercizio 2024 che presenta unpari a Euro 746,99 milioni rispetto a Euro 492,99 milioni dell’esercizio 2023.L’ EBITDA al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 17,40 milioni rispetto a Euro 12,55 milioni dello scorso esercizio. L’Ebitda margin nell’esercizio 2024 si attesta al 2,3% (2,5% al 31 dicembre 2023).L’al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 14,11 milioni rispetto a Euro 11,13 milioni dello scorso esercizio. L’Ebit margin nell’esercizio 2024 si attesta al 1,9% (2,3% al 31 dicembre 2023). L’EBIT Adjusted al termine dell’esercizio 2024 è pari a Euro 14,79 milioni rispetto a Euro 11,13 milioni al 31 dicembre 2023.Ilè pari a Euro 6,10 milioni alla fine dell’esercizio 2024 rispetto a Euro 3,85 milioni al 31 dicembre 2023. Il risultato netto Adjusted è pari a Euro 6,59 milioni alla fine dell’esercizio 2024 rispetto a Euro 4,49 milioni al 31 dicembre 2023.Laalla fine dell’esercizio 2024 ha raggiunto un valore pari ad euro 10,51 milioni (indebitamento netto) rispetto ad un valore di euro 15,74 milioni (indebitamento netto) al 31 dicembre 2023 ed Euro 19,88 milioni (indebitamento netto) al 30 giugno 2024.Ildel Gruppo al 31 dicembre 2023 risulta pari a Euro 14,69 milioni rispetto a Euro 13,93 milioni al 31 dicembre 2023.Il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti didella Ecosuntek al 31.12.2024 (pari ad euro 1.007.735) nella seguente modalità: euro 50.437 a riserva legale ed euro 957.298 a riserva straordinaria.Sulla base del trend del business dei primi mesi dell’esercizio 2025, "emergono segnali positivi sull’andamento del Gruppo che fanno essere ottimista la Società sul mantenimento della traiettoria di crescita, in continuità con gli esercizi precedenti", si legge nella nota dei conti., ha così commentato i risultati: “La crescita registrata nel 2024 conferma la solidità della nostra strategia e la capacità di creare valore in uno scenario di prezzi dell’energia e del gas ormai stabilizzato dopo la volatilità osservata nel corso del 2022. Registriamo ancora una volta un aumento dei volumi di energia e di gas transati dalle controllate Eco Trade ed Ecosviluppo, grazie anche alla recente acquisizione di +Energia S.p.A., società operante nella vendita di energia sul mercato libero, la cui integrazione nel Gruppo è avvenuta con successo nel corso dell’esercizio. Per quanto attiene alla business unit Power Generation, guardiamo con consapevole ottimismo al futuro, considerata l’attuale consistenza delle attività di sviluppo in portafoglio che nei prossimi due anni daranno un forte impulso alla produzione di proprietà del Gruppo".Il CdA ha deliberato inoltre la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie e la proposta di frazionamento azionario che consiste in un frazionamento delle n. 1.713.359 attuali azioni ordinarie a fronte di una moltiplicazione del numero dei titoli azionari ordinari in circolazione che non comporta né una alterazione nel capitale della Società né nella sua capitalizzazione di mercato.Il board ha altresì deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti per il giorno 27 giugno 2024, in prima convocazione e, ove occorra, il giorno 28 giugno 2024 in seconda convocazione, per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, comprensivo del Report di Sostenibilità e corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Inoltre, la nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2027 e fissazione del relativo compenso; la nomina dei membri del Collegio Sindacale per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2027 e fissazione del relativo compenso; il conferimento di incarico alla società di revisione per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2027; la proposta all’assemblea di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società.