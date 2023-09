MeglioQuesto chiede a CFO misure per migliorare PFN

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, stima di aver chiuso ilconcompreso nel range 48,5-49,5 milioni di euro (1H2022: consolidato 33,1 milioni di euro; pro-forma 43,3 milioni di euro), un EBITDA di 6,5-7 milioni di euro (1H2022: consolidato 5,4 milioni di euro; pro-forma 9,3 milioni di euro) e undi 8,2-8,7 milioni di euro (1H2022: 6 milioni di euro).Larisulta non superiore a 35 milioni di euro, in peggioramento rispetto al dato riportato al 31 marzo 2023, pari a 29,5 milioni di euro, in ragione di un significativo incremento delle CAPEX connesse alla lead generation digitale.Il CdA, preso atto del peggioramento della PFN, haimmediatamente operative per la centralizzazione e riorganizzazione interna della finanza di tutte le società del gruppo, oltre che l'adozione di strumenti di reportistica integrati, al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo previsto dal piano strategico.Inoltre, ha ritenuto necessario rafforzare il dialogo con tutti gli investitori, di debito e di equity della società,, in forza della sua esperienza ultra trentennale nell'ambito dell’investment banking e delle relazioni con investitori nazionali ed internazionali.Infine, per rafforzare l'assetto di governance, il CdA ha deliberato l', la cui responsabilità è affidata a. Biondi è già presente dal 2022 nel gruppo come Responsabile Sales Support, il cui incarico decadrà a seguito della suddetta nomina.