MeglioQuesto non riesce a rimborsare bond, prende atto di tensioni finanziarie

MeglioQuesto

(Teleborsa) - Il CdA di, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha rilevato l'del, per un importo complessivo pari a 3.034.375 euro entro il termine del 28 giugno 2024. Verranno avviate interlocuzioni con gli obbligazionisti finalizzate alla rinegoziazione dei termini, si legge in una nota.Il board ha quindi preso atto dell'emersione diche richiedono interventi, di varia natura, sia a valere sul patrimonio aziendale sia nella ridefinizione dei rapporti finanziari, per la cui gestione ha dato mandato al presidente Felice Saladini diper individuare le soluzioni più idonee al superamento dell'attuale situazione aziendale.La società hail rapporto contrattuale con, che svolgeva le funzioni di Chief Financial Officer (CFO) e Investor Relations Officer (IRO). Contestualmente è stato affidato, ad interim, il ruolo di CFO al Daniele Pedruzzi e il ruolo di IRO a Nicola Mari.Il CdA ha inoltre deliberato di convocare l'assemblea degli azionisti per il giorno 16 luglio 2024 per deliberare, tra le altre cose, ilnonché per conferiresociale, a pagamento, per un importo massimo di 10 milioni di euro (compreso il già comunicato finanziamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio MQ).