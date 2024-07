MeglioQuesto sposta assemblea per negoziazioni con creditori finanziari

MeglioQuesto

(Teleborsa) - Il CdA di, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha deliberato diordinaria e straordinaria degli azionisti prevista per i giorni 18 e 19 luglio 2024 (rispettivamente in prima e seconda convocazione) eper i giorni 8 e 9 agosto 2024 (rispettivamente in prima e seconda convocazione).La decisione è stata determinata dalla definizione delle linee guida del piano di riorganizzazione del gruppo societario, rafforzamento patrimoniale e ottimizzazione della struttura finanziaria della società conseguentemente all', tra cui, in particolare, i detentori delle obbligazioni di cui al prestito "MeglioQuesto - 4,75% 2022 - 2026", con l'obiettivo di ottenere, in alternativa, la proroga delle scadenze fissate per il rimborso degli importi dovuti ovvero la conversione dei crediti in capitale, così da garantire ai partecipanti all'assemblea maggiore consapevolezza sulla posizione finanziaria del Gruppo."Ciò ai fini di consentire una compiuta valutazione dei termini della proposta concernente la delega all'organo esecutivo ad aumentare il capitale sociale nonché delle migliori candidature per la posizione di consigliere di amministrazione, anche alla luce delle", si legge in una nota.MeglioQuesto ha conferito ad una società del Gruppoil mandato per l', a supporto del processo di analisi e di ottimizzazione della struttura finanziaria del Gruppo. Mentre all'avvocato Roberto Maviglia è stato affidato l'incarico relativo all'