MeglioQuesto riceve manifestazione d’interesse a rinegoziazione regolamento bond

(Teleborsa) -, società che gestisce un phygital marketplace, che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma integrata tra i canali fisici e digitali, comunica che nella riunione del 24 luglio 2024, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delPertanto, al fine di salvaguardare la sana gestione aziendale, il business del gruppo nonché i suoi clienti e dipendenti, e per assicurare massima tutela agli stakeholder e al ceto creditizio,("CNC"), con richiesta di applicazione delle misure protettive del patrimonio sociale nei confronti di creditori, da estendersi anche a talune società controllate. Anche nell'ambito della CNC, la Società verrà assistita dal gruppo Borgosesia, per i relativi profili finanziari, e dall'Avv. Roberto Maviglia per i profili legali.La società comunica, inoltre, di aver affidato incarico per la gestione della comunicazione corporate e finanziaria, nonché per i rapporti con i media, e, nel caso specifico, per l’attuale situazione di crisi, all’Advisor dott. Roberto Race.Con riferimento al, il Consiglio di Amministrazione, richiamando quanto già comunicato al mercato in data 26 giugno e 15 luglio 2024, conferma di averdalla maggioranza dei bond holder con manifestazioni d’interesse ad un’eventuale conversione in azioni ovvero allungamento del periodo di ammortamento. Pertanto, ai sensi del Regolamento, si provvederà alla convocazione della relativa assemblea per la modifica dei termini.La società comunica altresì che, come previsto dal piano di risanamento, a seguito della razionalizzazione delle diverse aree di business finalizzata ad aumentare la redditività del gruppo, con una focalizzazione sulle attività commerciali, è stata deliberata l'avvio della liquidazione delle società MeglioQuesto 2Retail S.r.l., MeglioQuesto Biz S.r.l., MeglioQuesto Installa S.r.l., PrezzoGiusto Mediazione Creditizia S.r.l., TFO S.r.l. controllate al 100%, direttamente o indirettamente, dall’Emittente.