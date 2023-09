Acquisti a piene mani su Avio dopo i conti. Assist da analisti

Avio

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,17%.A fare da assist alle azioni contribuiscono ancora una volta i risultati del semestre in crescita e il record del portafoglio ordini.A dare linfa al titolo è anche la valutazione positiva di. Gli esperti dell'ufficio studi confermano il giiudizio "outperform" ed il target price a 11,70 euro rispetto ai 9,12 euro delle attuali quotazioni.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che l'mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,93%, rispetto a -4,03% dell').Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 9,23 Euro, mentre i supporti sono stimati a 8,907. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 9,55.