AbitareIn, riepilogo su acquisto azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 4 e l’8 settembre 2023, complessiveal prezzo medio di 5,5335 euro per azione, per uncomplessivo di, in esecuzione della delibera assembleare del 14 luglio 2023.A seguito degli acquisti effettuati, all’8 settembre, AbitareIn detiene 142.148 azioni ordinarie proprie, rappresentative dello 0,53% del capitale sociale della Società.Nel frattempo, a Milano, si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 5,48 euro, per una discesa dello 0,36%.