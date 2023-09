IRCE, utile 1° semestre in crescita a 4,94 milioni grazie a misure efficienza

IRCE

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con undi euro. Ilconsolidato è stato di 218,96 milionirispetto a 261,00 milioni dello stesso periodo 2022, a causa dei minori volumi venduti e del calo del prezzo del rame.L’andamento del, rispettivamente a 11,3 milioni e 7,5 milioni, beneficia oltre che deianche dell’apporto dei recenti investimenti in impianti e macchinari ad alta efficienza.Laal 30 giugno 2023 ammonta a, in aumento rispetto a € 60,05 milioni del 31 dicembre 2022, conseguenza dell’aumento del capitale circolante. Glinel primo semestre 2023 sono stati pari aed hannoriguardato principalmente la capogruppo IRCE S.p.A e la controllata inglese FD Sims Ltd.