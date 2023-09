Softec, riduce perdita nel 1° semestre

Softec

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell'esercizio con un, ma in miglioramento rispetto al risultato negativo di 510mila euro dell'anno precedente.netti pari a 2,6 milioni risultano pressoché stabili rispetto all'anno precedente, mentre il risultato della gestione ordinaria torna in(era negativo per 46mila euro l'anno prima). Il margine operativo lordo (EBITDA) è negativo per 5mila euro, rispetto al rosso di 197mila precedente, il risultato operativo (EBIT) è negativo per 161mila euro ed era negativo per 519mila nel 2022.Al 30 giugno 2023 ilrisulta negativo e pari ad euro 3,112 milioni ed era negativo per 3,230 milioni al 31 dicembre 2022.