UCapital24, Banca Finnat riprende copertura con Hold e TP di 0,55 euro

UCapital24

(Teleborsa) - Banca Finnat ha ripreso la copertura del titolo, social network economico e finanziario quotato su Euronext Growth Milan, con una" e undiper azione (da No rating).Gli analisti ricordano che, nel 2024, la società ha concluso la, in precedenza interamente controllata da UCapital24, finalizzata all'ottimizzazione della struttura dei costi e a una gestione maggiormente efficiente delle risorse.I ricavi di vendita si sono attestati, al 31 dicembre 2024, a 1,6 milioni di euro dai 411 mila euro registrati a consuntivo 2023. Laderiva dalla vendita di servizi B2B Fintech, attribuibili al contratto di collaborazione tecnologica stipulato conUCapital. Grazie a una contrazione dei costi per servizi del 15% rispetto al 2023, il margine operativo lordo (Ebitda) è risultato pari a 397 mila euro, rispetto a 164 mila euro dell'anno precedente. La società ha chiuso l'esercizio con una perdita netta di 247 mila euro, rispetto alla perdita di 1,4 milioni di euro del 2023.Dopo un periodo di transizione, caratterizzato da investimenti in nuovi prodotti e servizi e da un contesto di stallo commerciale a seguito della riorganizzazione della propria rete commerciale, il management di UCapital24 ha intenzione difinalizzata all'incremento delle vendite. In virtù di tali scelte strategiche, Banca Finnat prevede che il valore della produzione possa crescere, nel periodo 2024-2028, ad un tasso medio annuo del 28%, raggiungendo 5,4 milioni di euro a consuntivo 2028. Il margine operativo lordo (Ebitda) dovrebbe passare dal break-even previsto a fine 2025 a 1,6 milioni di euro attesi a fine piano. Il risultato netto (utile) dovrebbe attestarsi a 261 mila euro a fine 2026, da una perdita di 447 mila euro stimata a consuntivo 2025, per giungere a 681 mila euro nel 2028.