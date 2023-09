BCE, Lagarde: fissare tassi a livelli restrittivi il tempo che serve

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della BCE è risoluto nel suo obiettivo di riportare l'inflazione al 2 per cento nell'area euro eLo ha ribadito la presidente della Bcenella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. Lagarde ha poi ribadito la formula utilizzata già ieri dal Consiglio, dopo il nuovo rialzo dei tassi di interesse e in cui molti analisti vedono un segnale di possibile raggiungimento del picco dei tassi. "In base alla nostra valutazione attuale - ha detto - consideriamo che i tassi chiave abbiano raggiunto livelli che, mantenuti abbastanza a lungo, daranno un consistente contributo al tempestivo ritorno dell'inflazione al mostro obiettivo".La presidente Lagarde ha invece glissato su una domanda diretta sul se fossero possibili altri aumenti dei tassi di interesse da parte dell'istituzione, ribadendo l'articolata formula utilize, se mantenuti abbastanza a lungo, daranno un contributo consistente al tempestivo ritorno dell'inflazione al nostro obiettivo", ha ripetuto. "Questa è la nostra visione. Ma diciamo anche che le nostre future decisioni di fissare i tassi a livelli sufficientemente restrittive e abbastanza a lungo per un tempestivo ritorno dell'inflazione al 2%". Le decisioni "dipenderanno dai dati. Non posso aggiungere nulla rispetto a questo in marito alla posizione del Consiglio ma posso assicurarvi che porteremo l'inflazione al 2%".Infine, Lagarde ha voluto sottolineare che dai ministri delle Finanze dell'area euro