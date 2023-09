Credemleasing, utile primo semestre in crescita a 19,2 milioni

Gruppo Credem

(Teleborsa) -, società delspecializzata nel leasing finanziario e guidata da Michele Melotti, ha chiuso il primo semestre 2023 con undi euro, inrispetto al pari periodo dell'anno precedente. Il ROE annualizzato si è attestato al 12%.La crescita degliha contribuito a portare ildi euro, in aumento del 12,4% rispetto al 30 giugno 2022.Il risultato ha anche beneficiato deldelle riprese di valore suie delleche evidenziano un miglioramento della qualità del relativo portafoglio. I crediti deteriorati lordi rappresentano l’1,68% del totale crediti della società, in ulteriore riduzione rispetto al dato di fine 2022 (1,92%) ed il grado di copertura dei crediti NPL si assesta al 41,6%.Credemleasing ha inoltre consolidato la, con oltre 98 milioni di euro di valore di operazioni finanziate nei primi sei mesi dell’anno.La società, infine, resta focalizzata sulla transizione digitale e sta portando avanti progetti di sviluppo digitale, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso dei clienti. "Il potenziamento tecnologico in corso sta agevolando la gestione di più canali di vendita rispondendo sempre più alle diverse esigenze di clientela, fornitori e rete esterne al gruppo", ha affermato, Direttore Generale di Credemleasing."L’innovazione digitale” - ha aggiunto - costituisce lo strumento abilitante, la squadra con le sue competenze e la sua umanità l’elemento essenziale per lo sviluppo e la cura della nostra base clienti. Nel corso del 2023 resterà alta l’attenzione di Credemleasing verso tematiche particolarmente rilevanti come l’ambiente", ha sottolineato Melotti, aggiungendo che Credemleasing svolge anche un ruolo di sensibilizzazione "verso le tematiche di sostenibilità climatico-ambientale, orientando i flussi finanziari e di capitale verso investimenti sostenibili”.