Fineco esce dal mercato UK

FinecoBank

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato la chiusura del proprio business nel mercato britannico.Questa decisione - spiega una nota della banca - segue il significativo cambio del contesto regolamentare nel Regno Unito successivamente all’uscita dall’Unione Europea. Nel nuovo contesto, non sarebbe più stato possibile mantenere un modello di business capital light, facendo leva sull’infrastruttura italiana di Fineco.La Banca attualmente fornisce tutti i propri servizi nel Regno Unito dalla sede italiana, all’interno di un framework regolamentare conosciuto come “Temporary Regime”, consentito fino a dicembre 2023. Questo modello ha permesso di mantenere una struttura semplice ed efficiente: un’impostazione non più attuabile in quanto gli sviluppi regolamentari richiedono una presenza fisica nel Regno Unito.La chiusura delle attività nel Regno Unito sarà graduale senza alcun disservizio per i clienti e senza impatti materiali sui numeri della Banca.