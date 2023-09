Ferrari rafforza la partnership con PUMA

Ferrari

PUMA

(Teleborsa) -annuncia di aver, che diverrà suoa partire dal prossimo anno. Nei prossimi anni PUMA continuerà inoltre a esseree fornitore didi Ferrari. Il rinnovo della partnership prosegue e accresce la collaborazione di successo tra Ferrari e PUMA, iniziata nel 2005."Il nostro lungo percorso con PUMA testimonia una grande fiducia e sinergia nel continuare a cogliere insieme nuove opportunità", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Ferrari, aggiungendo "come leader nei nostri rispettivi settori, siamo pronti a sostenerci a vicenda, dimostrando un costante impegno ad offrire esperienze sempre più coinvolgenti per i nostri tifosi e brand lover"."Dal 2005 PUMA ha l'ambizione di essere il miglior brand partner della Scuderia Ferrari. Negli ultimi due decenni abbiamo celebrato molti successi e la passione per la Ferrari con milioni di tifosi in tutto il mondo", ha ricordato, Amministratore Delegato di PUMA.