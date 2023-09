Il comparto telecomunicazioni in Italia mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,46%), guizzo positivo per Rai Way

indice del settore telecomunicazioni

(Teleborsa) - Tentennante l'che si è mosso con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'Ilha aperto a 10.106,5, in vantaggio dello 0,46 rispetto ai valori precedenti, mentre l'resta inchiodato a 285.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 4,27%.Tra i titoli adel comparto telecomunicazioni, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,56% sui valori precedenti.