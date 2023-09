Visa in partnership con Scalapay per rendere universali i pagamenti rateali

(Teleborsa) -, annunciando una, piattaforma leader nei servizi "Buy Now, Pay Later" (BNPL), per offrire ai consumatori soluzioni di pagamento semplici e flessibili in Italia, Francia e Spagna. L'accordo permetterà a Scalapay di offrire nuove soluzioni diLa collaborazione con Visa consente didi pagamento rateale, grazie alla portata globale dell'infrastruttura VisaNET, che consentirà a Scalapay diad un numero maggiore di esercenti e consumatoriLa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno di Visa nel valorizzare e far crescere l'ecosistema fintech e consente a Scalapay di fare ulteriori passi avanti nella strategia di consolidamento in Europa. La collaborazione, infatti, avviene in un momento di: secondo l'Osservatorio annuale Visa ilalla propria clientela, il 32% è interessato a proporlo e il 54% a utilizzarlo per gli acquisti aziendali.Il BNPL porta deiScalapay ha stimato undegli ordini, un incremento dell’11% del tasso di conversione e del 64% del tasso di ripetizione degli acquisti ed unaL'Osservatorio sui pagamenti innovativi della School of Management del Politecnico di Milano indica che lehanno raggiuntoun valore didi euro, con unarispetto al 2021 e che l"Visa garantisce fiducia, affidabilità e sicurezza al modo in cui le persone e le imprese pagano e sono pagate", afferma, Country Manager Visa Italia, sottolineando che questo accordo permette a Visa di contribuire alla digitalizzazione del Paese e testimonia "l'impegno nell'innovazione degli ecosistemi di pagamento e delle fintech nei mercati in cui operiamo"., CEO di Scalapay, si è detto entusiasta "di unire le nostre forze a quelle di un player come Visa e di poter beneficiare della sua scala globale e della sua competenza. Insieme, ridefiniremo il modo in cui le persone fanno acquisti attraverso i pagamenti rateali, rendendoli più facili, trasparenti e accessibili".