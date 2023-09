Gibus, utile 1° semestre in calo a 3,3 milioni

Gibus

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con un, in contrazione rispetto ai 7,3 milioni (-55,7% ) al 30 giugno 2022, al netto di imposte pari a 2,3 milioni. I risultati - si precisa - includono integralmente il Gruppo LEINER, acquisito il 30 settembre2022 e consolidato a partire dal 1° ottobre 2022.sono pari a 50,6 milioni di euro,rispetto a 45,5 milioni di euro al 30 giugno 2022.è pari a 9,3 Euro milioni,rispetto ai 9,8 Euro milioni al 30 giugno 2022, mentre lsi porta a 6,2 Euro milioni,rispetto a 8,8 Euro milioni al 30 giugno 2022, dopo ammortamenti e svalutazioni pari a 2,7 milioni di euro.Laè pari a 27,5 milioni, in incremento rispetto a 22,9 Euro milioni al 31 dicembre 2022 principalmente per la distribuzione del dividendo 2023 (competenza 2022 per 2,5 milioni di euro) e per effetto del contratto di ricessione dei crediti fiscali stipulato a maggio 2023, che ha comportato un anticipo finanziario a giugno 2023 nettato dal mancato esborso nei mesi successivi in termini di contributi e imposte per effetto della compensazione tra F24 e crediti fiscali.