Caro voli, passo indietro del governo: stop a tetto prezzi, più poteri all'Antitrust

(Teleborsa) - Il governo ha deciso di modificare la norma sulinserita nel. Un emendamento presentato dall'esecutivo ha infatti eliminato il tetto ai prezzi (200% del costo medio). Per limitare l'utilizzo deglisono stati invece conferiti all'Antitrust poteri di verifica dell'eventuale iniquità del prezzo in base ai principi di abuso die di intesa restrittiva della concorrenza. Secondo la relazione tecnica, gli indizi di cui l'può tenere conto sono ad esempio le condotte praticate sulle rotte per le isole, il periodo di picco di domanda stagionale e isuperiori del 200% della tariffa media del volo.L', si legge nella relazione illustrative dell'esecutivo, vieta comunque "l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione dellebasate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio aldell'utente". Le regole si applicano per i collegamenti con Sicilia e Sardegna ma anche per le altre tratte nazionali "in presenza di uno stato diovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità".L'Antitrust invece avrà il potere, a valle di una indagine conoscitiva (presidiata da forti poteri ispettivi), di imporre, ove emergano fattori distorsivi nel mercato dei voli,che elimino tale distorsione. È previsto che ai fini dell'adozione delle misure, l'Autorità debba tenere conto della; delle modalità di definizione dei, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; dei i rischi per ile per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; delle dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; delle esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; dell'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori.Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, a margine di un evento di Confartigianato ha spiegato che ladell'intervento resta quella di "contrastare ogni eventuale distorsione di mercato a cominciare dall'algoritmo che potrebbe profilare l'utente e comunque creare un fenomeno distorsivo del mercato". "Il nostro obiettivo – ha aggiunto Urso – è la massima trasparenza e il contrasto ad ogni distorsione del mercato cosa che possono fare in maniera più compiuta e più efficace le autorità preposte"."In più abbiamo reso piùl'attività che si svolge nel settore aereo per consentire a qualunquedi conoscere le condizioni di mercato nel nostro Paese, i sussidi e gli incentivi dati dai singoli aeroporti e per far conoscere all'utente come si forma il prezzo finale. Questa trasparenza – ha concluso Urso – è la garanzia di un vero e sano mercato" ."Siamo preoccupati per questo passo indietro del governo rispetto ai tetti massimi per le tariffe aeree perché ritenevamo che, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti da e per le isole, fosse un aspetto fondamentale per evitare quella speculazione che viene fatta dai vettori in maniera spropositata", ha commentato il segretario generale della Uil Trasporti Sardegna,. "Per questo motivo riteniamo una mossa non coraggiosa da parte del governo che invece doveva tenere la barra dritta su su questa idea del tetto massimo - ha aggiunto -. A questo punto pensiamo che in prospettiva di un nuovosullavenga meglio specificata la possibilità di incrementare le tariffe con un prezzo calmierato che sicuramente non può più essere lasciata solo in mano ai vettori, magari con l'aiuto dell'Antitrust per evitare speculazioni sui passeggeri".