Casa, uno studente su tre non riesce a pagare affitto

(Teleborsa) -non risolve i problemi che abbiamo segnalato sulla condizione allarmante per gli universitari fuorisede: uno studente su tre non riesce a pagare l'affitto. Non siamo intimoriti dall'attacco del Presidente del Consiglio, che ha accusato Cgil e Udu di odiare gli italiani, e continueremo la battaglia sulLo dichiarano in una nota congiunta Cgil nazionale, Udu e Sunia.Gli universitari sono una delle categorie in maggiore difficoltà economica - dichiara la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi - e la spesa più consistente è sicuramente quella dell'alloggio, che di conseguenza erode risorse a migliaia di famiglie. Secondo i dati preliminari in nostro possesso, il 29% degli universitari è in grave difficoltà nel pagare affitto e bollette. C'è bisogno di un intervento economico urgente". La percentuale emerge della ricerca nazionale sulla condizione abitativa degli universitari, promossa proprio da Cgil, Udu e Sunia.che non riescono a permettersi tutti i rincari. In moltissimi - spiega, coordinatrice nazionale dell'Udu - ci segnalano enormi difficoltà nel trovare alloggio. Il 56% lamenta costi troppo elevati, il 47% condizioni non dignitose degli appartamenti, ilMa ci sono altri elementi che rappresentano un problema: il 14% segnala di trovare quasi soltanto alloggi per studentesse. A pesare sono anche le truffe, basti pensare che il 46% degli intervistati dichiara di essere incappato in annunci falsi. Abbiamo anche ricevuto 246 segnalazioni di razzismo". Il quadro che emerge preoccupa molto le organizzazioni sindacali, tanto che, segretario generale del Sunia, parla di "diritto alla casa e diritto allo studio continuamente violati"."A preoccuparci - spiega - è anche il numero di affitti in nero, troppi sembrano dichiarare di non avere un contratto regolare, e quasi il 40% degli studenti lo accetterebbe pur di risparmiare qualcosa. È evidente che lo studente è la parte debole del rapporto contrattuale e deve essere maggiormente tutelato dai soprusi e dalle speculazioni di un mercato locatizio fuori controllo". La prossima settimana l'Unione degli Universitari scenderà in piazza con