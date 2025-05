"C'è chi cambia auto. C'è chi cambia tutto": Italiaonline firma campagna integrata per Horizon Automotive

(Teleborsa) -superando il tradizionale approccio all'auto per abbracciare un modo di spostarsi più consapevole, tecnologico, su misura e vicino alle esigenze reali di clienti privati, aziende e dealer: con questo obiettivo- grazie alla sua agenzia digitale omnicanale interna- firma la campagna di comunicazione integrata perè il claim attorno al quale si sviluppa uno storytelling che segue le storie di persone che non si limitano a cambiare macchina, ma trasformano il loro approccio verso di essa grazie a soluzioni di mobilità intelligenti e flessibili.“Questa campagna va a consolidare il nostro rapporto con il brand e rappresenta un punto di svolta nella comunicazione di Horizon Automotive: vogliamo raccontare un nuovo modo di vivere il noleggio, dove la tecnologia e la trasparenza si traducono in un’esperienza più accessibile e personalizzata. Abbiamo sviluppato un format narrativo che riesce a rendere sinergica la comunicazione del brand su più livelli, ispirando chiunque voglia qualcosa di più di un semplice cambio d’auto”, commentaChief Web & Communication Solutions Italiaonline.“Horizon Automotive è sinonimo di innovazione nel settore della mobilità. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza di noleggio rivoluzionaria, in cui trasparenza, tecnologia e semplicità si fondono per rispondere alle nuove esigenze dei clienti. Grazie alla collaborazione con Italiaonline, abbiamo dato vita a una comunicazione che riflette pienamente questa visione e il nostro impegno nel ridefinire il futuro del noleggio a lungo termine”, aggiungeCEO & Founder di Horizon Automotive.La pianificazione prevede un mix di canali mirati sia al pubblico consumer che business: una campagna stampa B2C e B2B, un annuncio radio su Spotify, uno spot TV da 15 secondi, DOOH e social media. Un piano strategico finalizzato a massimizzare visibilità e coinvolgimento.