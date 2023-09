Civitanavi Systems, utile netto 1° semestre sale a 3,7 milioni

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -chiude il primo semestre dell'anno con un rrispetto ai 2,7 milioni di Euro del primo semestre 2022, in miglioramento del 38%. Al 30 giugno il Risultato Netto è negativo per -974mila Euro rispetto ai 2 milioni di Euro al 30 giugno 2022 per effetto di costi non ricorrenti.del primo semestre 2023 confermano il forte trend di crescita del Gruppo, passando da 13,6 milioni di Euro al 30 giugno 2022 aL’aumento dei Ricavi è riconducibile all’aumento delle vendite dei prodotti, raddoppiato nel periodo (+100%) rispetto al 2022, grazie alla spinta dei settori dell’A&D e Industriale.è pari a 4,4 milioni, in aumento del 12%, ea 3,7 milioni, in crescita del 6%.Il Booking al 30 giugno 2023 pari a 24,7 milioni di Euro, con una crescita del 72%. Alla data del 30 giugno 2023, il controvalore del “Backlog”, ammontava complessivamente a 33,3 milioni di Euro (20,1 milioni di Euro al 30 giugno 2022 e 24,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2022).pari a 13,5 milioni di Euro in calo rispetto a 24,5 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2022.. Confermati ricavi totali nel range 42-46 milioni di euro ed un Adjusted Ebitda margin pari a circa il29%, in linea con quanto comunicato al mercato durante l’approvazione del Budget 2023.