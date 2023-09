(Teleborsa) - Tassi di interesse fermi in Svizzera. La Banca nazionale ha confermato all'1,75% il livello del costo del denaro, mentre nella Confederazione la già bassa inflazione - rispetto ai livelli di molti altri paesi - continua a calare.Nel comunicato che accompagna la decisione e diffuso al termine del direttorio, l'istituzione ha avvertito che "non è da escludere che possa rendersi necessario un suo ulteriore inasprimento per garantire la stabilità dei prezzi a medio termine".