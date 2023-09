Unrae: si conferma la flessione del mercato di rimorchi e semirimorchi

(Teleborsa) - Il mercato deicontinua a far registrare un andamento negativo nei mesi estivi di luglio (-12,0%) e agosto (-22,6%). Il trend di contrazione porta il dato consolidato dei primi otto mesi dell’anno a -7,6% rispetto allo stesso periodo del 2022, conimmatricolati contro 11.525 e una perdita in volume di oltre 870 unità. È quanto emerge dai dati del Centro Studi e Statistiche dell’UNRAE - sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - che ha effettuato una stima del mercato dei veicoli rimorchiati per i mesi di luglio e agosto 2023 verso gli stessi mesi 2022.“Anche nel periodo estivo non si è arrestato il calo delle immatricolazioni, a conferma del difficile momento che sta vivendo il settore del trasporto delle merci a causa dell’alto costo dell’indebitamento per le imprese del comparto, che posticipano l’acquisto di nuovi mezzi, rallentando così il processo di rinnovo del parco circolante di cui il nostro Paese ha urgentemente bisogno”, commenta, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di UNRAE.“In unche appare molto incerto, – continua Mastagni – auspichiamo che nei prossimi mesi il mercato possa giovare dell’impulso dato daglistanziati quest’anno per l’acquisto di veicoli trainati di ultima generazione, per i quali si sono registrate in estate richieste di molto superiori agli stanziamenti previsti, con le risorse erogabili terminate in largo anticipo”.“Tuttavia, alla luce della scarsa efficacia dei sostegni pubblici finora adottati per ridurre l’(tra i più vetusti d’Europa), chiediamo al Governo di rivedere lo schema incentivante istituendo un Fondo ad hoc pluriennale per l’acquisto di veicoli trainati, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale nel nostro Paese”, aggiunge il Coordinatore del Gruppo Associativo.“Infine, visti i recenti interventi di revisione delannunciati dall’Esecutivo, ribadiamo la nostra richiesta affinché l'Italia, seguendo l'esempio di molti Paesi comunitari, permetta la circolazione di veicoli allungati nel rispetto del limite di 18,75 metri, al fine di ottimizzare l’efficienza dei viaggi e di abbattere le emissioni del trasporto merci”, conclude Mastagni.