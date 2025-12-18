I rimorchi confermano la crescita a novembre: +20,4%

(Teleborsa) - Il- sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal- ha effettuato una stima del mercato dei veicoli rimorchiati per il mese di novembre 2025 rispetto allo stesso mese del 2024.Rimorchi e semirimorchi con massa totale a terra superiore alle 3,5 t:Il mercato dei rimorchi e semirimorchi continua a mostrare segnali positivi:Nei primi undici mesi dell’anno,segnando un incremento del 13,9% rispetto alle 12.562 dello stesso periodo del 2024, con oltre 1.700 veicoli in più immatricolati.per la recente pubblicazione del Decreto interministeriale MIT-MEF di ripartizione del Fondo straordinario pluriennale da 590 milioni di euro, destinato al rinnovo del parco veicolare del trasporto merci."Il provvedimento rappresenta unconfermando un impegno deciso verso la sostenibilità e la modernizzazione del trasporto su gomma", commentaUNRAE rinnova, inoltre, i- unitamente alle altre Associazioni di filiera - causpicando al contempo una definizione tempestiva dell’utilizzo delle risorse aggiuntive già stanziate per il 2025."È fondamentale – aggiunge Mastagni – che nella ripartizione del Fondo il comparto dei veicoli trainati riceva finalmente una quota proporzionata alle proprie esigenze, secondo criteri oggettivi e validati. Il recente "click-day" dello scorso 17 dicembre per l’ultima finestra di prenotazione degli incentivi, con uno stanziamento di appena 3,8 milioni di euro destinato ai veicoli trainati, evidenzia l, capace già dal primo anno di operatività di sostenere concretamente le imprese nella transizione verso mezzi di ultima generazione"."La sicurezza stradale, valore imprescindibile,, garantendo equilibrio, trasparenza e un reale sostegno a un comparto che contribuisce in modo determinante all’intera filiera del trasporto", conclude Mastagni.