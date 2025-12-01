UNRAE, 25ma edizione dei premi di laurea: assegnati 5 riconoscimenti

(Teleborsa) -(Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) prosegue il suo impegno ultraventennale nella valorizzazione del talento e della ricerca accademica, assegnando nella 25^ edizione 5 riconoscimenti a giovani laureati che hanno sviluppato elaborati di particolarerilievo su temi nel settore automotive e nella mobilità sostenibile.consolida un traguardo significativo: dall’anno 2000 a oggi, sono complessivamente 205 i laureati che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento, testimoniando l’impegno e l’investimento continuo di UNRAE nella formazione e nel supportoalle nuove generazioni di professionisti del settore.“Una mobilità tecnologicamente avanzata e la transizione verso un modello sostenibile, richiedono competenze sempre più specializzate e visioni innovative” – dichiaraPresidente UNRAE. “Qi quali va il mio personale e affettuoso in bocca al lupo, rappresentano il futuro del nostro settore: attraverso le loro tesi affrontano temi cruciali come la comunicazione strategica nella transizione ecologica, l’analisi predittiva dele della determinazione delle politiche di prezzo, le strategie competitive, la decarbonizzazione e la green communication. Il loro contributo è fondamentale per accompagnare l'industria automobilistica verso le sfide della mobilità del futuro”.verranno consegnati la prossima primavera in occasione dell'Assemblea Generale dei Soci UNRAE, alla presenza di Amministratori Delegati e Direttori Generali delle Case automobilistiche associate.Di seguito, i Premiati:Contestualmente,10 premi di laurea: 5 destinati a tesi magistrali e 5 a tesi triennali. Destinatari i laureati dal 1° ottobre 2025 al 31 luglio 2026 con voto non inferiore a 105/110 sull'argomento: Marketing e Innovation in ambito automotive e mobilità sostenibile.