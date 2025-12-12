Regno Unito, PIL inferiore alle attese ad ottobre: -0,1% su mese

(Teleborsa) - Ildelnel mese di2025 è diminuito dello 0,1% su base mensile, dopo un calo dello 0,1% a settembre 2025 e nessuna crescita ad agosto 2025, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS). Gli analisti si aspettavano un +0,1%. I servizi sono diminuiti dello 0,3% e le costruzioni dello 0,6%, mentre la produzione è cresciuta dell'1,1% a ottobre 2025., il PIL di ottobre è salito dell'1,1%, uguale al mese precedente, contro attese per +1,4%.Nel2025, rispetto al trimestre fino a luglio 2025, il PIL reale è diminuito dello 0,1%, dopo una crescita dello 0,1% nel trimestre fino a settembre 2025 e dello 0,2% nel trimestre fino ad agosto 2025.La produzione deinon ha registrato alcuna crescita, rispetto a una crescita dello 0,2% nel trimestre fino a settembre 2025, proseguendo la recente tendenza al rallentamento della crescita nel settore dei servizi. La produzione industriale è diminuita dello 0,5%, principalmente a causa di un calo nella produzione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi in questo periodo; ciò fa seguito a un calo dello 0,5% nei tre mesi fino a settembre 2025. La produzione edilizia è diminuita dello 0,3%, rispetto a una crescita dello 0,1% nei tre mesi fino a settembre 2025.