Regno Unito, PIL inferiore alle attese ad ottobre: -0,1% su mese

(Teleborsa) - Il prodotto interno lordo (PIL)
del Regno Unito
nel mese di ottobre
2025 è diminuito dello 0,1% su base mensile, dopo un calo dello 0,1% a settembre 2025 e nessuna crescita ad agosto 2025, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna (ONS). Gli analisti si aspettavano un +0,1%. I servizi sono diminuiti dello 0,3% e le costruzioni dello 0,6%, mentre la produzione è cresciuta dell'1,1% a ottobre 2025.Su base annuale
, il PIL di ottobre è salito dell'1,1%, uguale al mese precedente, contro attese per +1,4%.
Nel trimestre fino a ottobre
2025, rispetto al trimestre fino a luglio 2025, il PIL reale è diminuito dello 0,1%, dopo una crescita dello 0,1% nel trimestre fino a settembre 2025 e dello 0,2% nel trimestre fino ad agosto 2025.
La produzione dei servizi
non ha registrato alcuna crescita, rispetto a una crescita dello 0,2% nel trimestre fino a settembre 2025, proseguendo la recente tendenza al rallentamento della crescita nel settore dei servizi. La produzione industriale è diminuita dello 0,5%, principalmente a causa di un calo nella produzione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi in questo periodo; ciò fa seguito a un calo dello 0,5% nei tre mesi fino a settembre 2025. La produzione edilizia è diminuita dello 0,3%, rispetto a una crescita dello 0,1% nei tre mesi fino a settembre 2025.(Foto: © Eros Erika / 123RF)