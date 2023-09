Beghelli, Banca Profilo conferma target price e Buy

Banca Profilo

Beghelli

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsu, azienda quotata su Euronext Milan e attiva settore elettronico e della sicurezza, ribadendo anche ilsul titolo a "".Gli analisti evidenziano che isono aumentati del 10,1% su base annua a 82,4 milioni di euro nel primo semestre del 2023, che rappresenta il 53% delle loro previsioni per il 2023 (155,6 milioni), in linea con il primo semestre del 2022. Ilè stato del 7,1%, in linea con le stime per l'anno fiscale 2023 (6,8%) e in calo di circa 2 punti percentuali su base annua a causa di: diverso mix di vendite; maggiori spese pubblicitarie e promozionali; maggiori costi del personale a seguito degli aggiustamenti salariali.Banca Profiloche i ricavi totali cresceranno a un CAGR 22-25 del 7,5% (rispetto al precedente 7%) e raggiungeranno 178,9 milioni nel 2025 (rispetto ai precedenti 176 milioni). Inoltre, stima che l'EBITDA e il margine EBITDA aumenteranno a 10,5 milioni di euro e al 6,7% e raggiungeranno 16,6 milioni di euro e il 9,3% nel 2025.