Svas Biosana, Banca Profilo alza target price e conferma Buy

Banca Profilo

Svas Biosana

(Teleborsa) -ha confermato la) e incrementato il(aper azione dai precedenti 14,7 euro) su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie.Gli analisti ricordano che, a marzo, Svas ha, operanti nella distribuzione di dispositivi medici in Serbia, per un corrispettivo di 6,5 milioni di euro in contanti + un earnout variabile da corrispondere in due tranche negli esercizi 2025 e 2026, per un totale di 0,5 milioni di euro.Sulla base di quanto discusso con il management, "la logica alla base delle acquisizioni è l'di dispositivi medici, con particolare attenzione ai marchi leader già distribuiti con successo dall'azienda in altre aree. Svas prevede di mantenere la struttura operativa delle due società; pertanto, non prevediamo sinergie di costo significative da realizzare", si legge nella ricerca.Banca Profilo è, in quanto accrescono i margini (margine EBITDA del 17,8% nell'esercizio 2023 rispetto al 12% di Svas nell'esercizio 2023), il che si riflette nel premio di acquisizione di circa l'11% (5,2x EV/EBITDA 2023 rispetto a 4,7x Svas nell'esercizio 2023 a gennaio). Inoltre, Svas vanta un buon track record in termini di integrazioni e obiettivi, con l'ultima (Bormia, acquisita nel 2022) in crescita da 11 milioni di euro di fatturato nell'esercizio 2020 a 18 milioni di euro nell'esercizio 2024 (con un CAGR del 13,1%).Il broker ha. Prevede una crescita del fatturato per l'esercizio 2025 del 12%, raggiungendo i 134,6 milioni di euro, grazie al consolidamento delle acquisizioni, e una crescita del 5% su base annua per gli esercizi 2026 e 2027. Le nuove acquisizioni dovrebbero supportare l'espansione del margine EBITDA al 13% nell'esercizio 2025. L'utile per azione (EPS) è stato migliorato del 3% grazie alla riduzione degli oneri finanziari previsti.