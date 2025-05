Riba Mundo, Banca Profilo taglia target price e conferma Buy

Banca Profilo

Riba Mundo Tecnología

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 14,0 euro) ilsu, tech company specializzata nei Big Bata attiva nel segmento B2B dell'elettronica di consumo e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la" sul titolo.Gli analisti affermano che i ricavi consolidati per il, pubblicati il ??9 maggio 2025, si sono attestati a 57 milioni di euro (-47,9% su base annua), con Riba Mundo che ha contribuito per 53,9 milioni di euro (-50,8% su base annua) ed ePRICE per soli 3,1 milioni di euro. Ciò equivale solo al 18,6% delle precedenti previsioni di fatturato per l'esercizio 2025, rispetto al 25% dei ricavi realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente.Viene ricordato che l'di Riba ha peggiorato le operazioni e la situazione finanziaria; le stime presuppongono il successo della ristrutturazione del debito. Nell' aggiornamento del 28 aprile , Banca Profilo aveva stimato un calo di circa il 40% dei ricavi giornalieri post-incendio, sulla base dei dati comunicati dal management relativi a 32 milioni di euro di fatturato dal 1° gennaio all'11 febbraio 2025, il che ha portato a una riduzione proporzionale delle previsioni per l'esercizio 2025. Le previsioni di ePRICE sono rimaste invariate in quel momento, poiché le sue attività non hanno subito ripercussioni.A seguito dei deboli risultati del primo trimestre del 2025, Banca Profilo hadi fatturato per l'anno fiscale 2025: Riba Mundo dovrebbe ora generare 223 milioni di euro (precedentemente 268 milioni di euro, -17%) ed ePRICE 14 milioni di euro (precedentemente 39 milioni di euro, -64%). La netta revisione di ePRICE riflette un modello di business basato sull'acquisto e la rivendita di inventario tramite Riba Mundo, che ha sfruttato la propria dimensione e solidità finanziaria per ottenere sconti sulle quantità. Questo porta la stima di fatturato consolidato per l'anno fiscale 2025 a 237 milioni di euro, con il primo trimestre che ha contribuito al 24% del totale, riflettendo un approccio cauto, nonostante il quarto trimestre rappresenti in genere la quota maggiore in un anno normale.