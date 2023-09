BofA: serve pazienza sul lusso. Buy per Zegna, Underperform per Tod's

Hermes

Tod's

(Teleborsa) - BofA Global Research afferma che ildi investimento, poiché il settore mantiene un'attrattiva strutturale, ma. In una ricerca sul settore europeo, viene fatto notare che i titoli del lusso sono scesi del 17% rispetto al loro recente massimo poiché emergono prove di normalizzazione della domanda del terzo trimestre, in particolare in agosto. Ancora più importante, l'estrapolazione del CAGR a 5 anni suggerisce che è probabile un ulteriore rallentamento fino alla fine del primo semestre 2024."Continuiamo a credere nell'- desiderabilità del marchio, elevate barriere all'ingresso, gestione migliore della categoria, potere di fissazione dei prezzi, margini interessanti e forte generazione di FCF - quindi questo pullback sarà probabilmente un'opportunità, tuttavia è necessaria pazienza", si legge nella ricerca.In questo contesto di normalizzazione della domanda, gli analisti di BofA preferiscono quelleo che storicamente hanno dimostrato maggiore resilienza durante il ciclo (ovvero, tutte con rating Buy). Apprezzano anche le). Sono più cauti nei confronti delle aziende con una maggiore esposizione a un cliente più giovane, meno abbiente e nel bel mezzo di un rilancio del marchio (, tutti con rating Underperform).BofA riduce le previsioni sui ricavi per il 2024 del 5%, abbassao il margine EBIT di 100 punti base e pertanto. Il taglio maggiore dell'EPS al 2024 spetta a Prada (-20%), Ferragamo (-10%) e Richemont (-9%). Aumenta l'EPS su Hugo Boss, Pandora e Burberry.Con questa ricerca vengono apportate 7 modifiche ai rating:per Zegna (a Buy), Pandora (a Buy) e Hugo Boss (a Neutral);: Richemont (a Neutral), Prada (a Neutral), Kering (a Underperform) e Tod's (a Underperform).