Zegna, i ricavi salgono a 960 milioni di euro nel primo semestre

Ermenegildo Zegna

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nel settore dell'abbigliamento di lusso maschile, ha registratoper 960,1 milioni di euro per la, +6,3% su base annua rispetto a 903,1 milioni di euro nella prima metà del 2023 (-2,7% organico). Nel secondo trimestre i ricavi hanno raggiunto i 497 milioni di euro, +4,7% YoY e -0,4% organico."Nella prima metà dell'anno il nostro gruppo ha raggiunto i 960 milioni di euro di ricavi con una crescita del 6% e una performance organica in miglioramento nel secondo trimestre", ha commentato il"ZEGNA ha continuato a fornire solide performance con una crescita organica del +5,9%, guidata dal canale DTC, in- ha detto il CEO - Questi risultati confermano che stiamo portando avanti con successo l'evoluzione di ZEGNA. In Thom Browne ci stiamo concentrando sui progetti strategici cruciali per sbloccare il potenziale a lungo termine del marchio"."Guardando al futuro, rimango pienamente fiducioso nella strategia che abbiamo messo in atto e nella traiettoria che stiamo seguendo - ha aggiunto - Il nostro gruppo è custode di tre marchi autentici, ciascuno con un potenziale di crescita a lungo termine inesplorato. Riconosciamo tutti che, motivo per cui abbiamo lavorato su iniziative di controllo dei costi in tutto il gruppo. Continueremo tuttavia ad agire con perseveranza e fermezza, unite a lungimiranza e visione, per perseguire le nostre ambizioni a lungo termine".Nel primo semestre 2024, i ricavi del segmento, che comprende il marchio ZEGNA, tessile e altro, sono stati pari a 660,5 milioni di euro, rispetto a 644,3 milioni di euro nel primo semestre 2023, +2,5% YoY (+3,5% organico). Quelli del segmentoammontano a 166,9 milioni di euro, rispetto a 208 milioni di euro nel primo semestre 2023 (-19,7% YoY e -27,0% organico). I ricavi del segmentoammontano a 148,5 milioni di euro, +4,7% organico (rispetto agli ultimi due mesi del secondo trimestre 2023).