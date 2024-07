Ferragamo, upgrade a Neutral di Goldman Sachs con taglio target price

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha migliorato a "" da "Sell" lasu, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, abbassano però ilper azione (da 10 euro precedenti, -9%).Gli analisti scrivono che, da quando sono state aggiunte alla lista "Sell" il 9 luglio 2021, leFerragamo (in calo del -55%) hannodel settore del lusso (+25%) e il FTSE World Europe (+13%). Ora vedono un ribasso limitato rispetto ai livelli attuali (TP +17% in più) e quindi è arrivado l'upgrade del rating.Uno dei motivi principali del downgrade del luglio 2021 è stato ilin modo creativo e il corrispondente impatto sulla crescita dei ricavi e sui margini. Gli analisti ritengono che ciò si rifletta più che nel profilo del margine, con le aspettative di Goldman Sachs per(punto medio della copertura del lusso al 20%) e margini EBIT ben al di sotto del 13% del 2021.La banca d'affari vedeper Ferragamo, vale a dire: (1) slancio del marchio più forte o più debole del previsto, poiché cerca di investire in novità e riposizionare il marchio come parte della sua strategia creativa; (2) allontanamento del canale dal commercio all'ingrosso più rapido o più lento a seguito della manifesta pressione nei risultati del primo trimestre del 2024; (3) tendenze del settore più forti o più deboli del previsto, in gran parte guidate dalla fiducia dei consumatori, dalla ricchezza e da altre variabili macro; (4) maggiore razionalizzazione dei costi per sostenere la redditività o investimenti per incrementare i ricavi; (5) rischio di M&A data l'attuale valutazione.Il giudizio su Ferragamo è arrivato all'interno di un, in cui viene notato che, negli ultimi 10 anni, i, con conseguente rallentamento della crescita dei ricavi e dell'espansione dei margini rispetto alle case di lusso più grandi. Tuttavia, ora Goldman Sachs vede piccoli marchi in una posizione favorevole alle fusioni e acquisizioni, dove le valutazioni riflettono la redditività individuale piuttosto che potenziali sinergie come parte di case di lusso più grandi.La banca d'affari continua a apprezzare, target limato a 17,6 dollari da 18,2) data la sua base di clienti fedeli sottovalutata, mentre rimane neutrale suvedendo la mancanza di catalizzatori per la stabilità dei ricavi (target a 1340 pence da 1380). Sula raccomandazione è Neutral con target rivisto a 65 euro dai precedenti 77,8.