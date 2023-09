Airbus, Christian Scherer nominato CEO della divisione Commercial Aircraft

Airbus

(Teleborsa) -, colosso europeo del settore aerospaziale e della difesa, ha annunciato un', istituendo la figura di CEO del business degli aerei commerciali.diventerà infatti il nuovo CEO della divisione Commercial Aircraft, riportando al CEO di Airbus Guillaume Faury."L'incarico a Christian di ricoprire il ruolo di CEO di Commercial Aircraft ci consentirà di concentrarci maggiormente sul successo della nostra attività di Commercial Aircraft, permettendomi allo stesso tempo di dedicare il mio tempo alla guida di Airbus in un", ha affermato Guillaume Faury, CEO di Airbus.Questo nuovo assetto organizzativo sarà definito nei prossimi mesi in collaborazione con le parti sociali dell'azienda, con un obiettivo di go-live in modalità progettualein poi.