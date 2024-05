SAP estende il contratto del CEO Christian Klein fino al 2028

SAP

(Teleborsa) -, multinazionale tedesca attiva nel campo del software gestionale, ha annunciato di aver, ile membro dell'executive board Christian Klein.L'azienda ha inoltredi Klein, nominandolodell'executive board. Klein è entrato a far parte dell'executive board di SAP nel 2018 ed è stato nominato co-CEO nell'ottobre 2019 prima di essere nominato CEO di SAP nell'aprile 2020."Vorrei ringraziare il Supervisory Board di SAP per la fiducia accordatami. Non vedo l'ora di continuare la forte collaborazione con i miei colleghi dell'executive board di SAP, nonché con i nostri dipendenti, partner, clienti e investitori - ha affermato Klein - Insieme abbiamo portato avanti con successo la nostra strategia ed è un privilegio guidare SAP nel suo percorso per".Klein ha. Dopo aver ricoperto diversi incarichi all'interno dell'azienda, tra cui chief financial officer di SAP SuccessFactors e chief controlling officer di SAP, è stato nominato chief operating officer di SAP nel 2016, ruolo che ha mantenuto fino al 2021.