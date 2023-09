Buoni pasto, Satispay entra con l'iniziativa zero commissioni e incasso veloce

(Teleborsa) -rivoluzione il settore dei, un segmento che considera "molto interessante" ed in cui annuncia l'ingresso con. "Il buono pasto è uno strumento utile che in Italia soffre però di disfunzioni e sbilanciamenti del mercato", afferma Satispay, ricordando che i piccoli eeercenti "si trovano a sostenere commissioni estremamente elevate che mediamente si aggirano tra il 12 e il 15%, con tempi di incasso fino a 120 giorni"."Si tratta di condizioni che li rendono poco graditi a bar, ristoranti e alimentari - si sottolinea - che, se non li rifiutano, spesso ne limitano l’accettazione al solo pranzo, escludendo le fasce orarie serali e/o i giorni festivi, con un evidente svantaggio per i lavoratori che vorrebbero usarli sempre".Per questo motivo Satispay avanza una proposta cheai piccoli esercenti sui buoni pasto permettendo loro dilavorativo, secondo il normale modello e pricing di Satispay: zero commissioni fino ai 10 euro e soli 20 centesimi per importi superiori."Satispay Buoni Pasto cambia totalmente le regole del gioco e punta ad avviare una trasformazione del comparto. L'obiettivo è creare uno strumento apprezzato sia dagli utenti che dagli esercenti che, come soggetti chiave del tessuto imprenditoriale locale, non devono essere caricati da commissioni insostenibili, oggi pagate per evitare di perdere la clientela", spiegaco-founder e CEO di Satispay.Da ottobre 2023, gli oltrne che già sono parte del network Satispay saranno abilitati ad accettare i buoni pasto di nuova generazione, costituendo di fatto una vasta, capillare e in rapida crescita rete di accettazione attiva in Italia. Parallelamente, sarannoche accetteranno i Buoni Pasto Satispay come Basko, Borello, Coop Lombardia, Despar, Ekom, Nova Coop, Prestofresco, Tigros, e To.Market.