Fibra ottica, il Veneto accelera e si candida a modello: entro il 2030 in tutta la Regione

"La nostra sfida è quella di portare dappertutto la banda larga perché è un momento di attrazione dei capitali, di servizi al territori. E il fatto che il Veneto sia sopra la media nazionale per la percentuale di abbonamenti e, dunque, sia più in linea con l'Europa che con la media nazionale italiana, dà la dimensione di quanto noi ci crediamo", ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia partecipando all'evento. "Ovviamente, le imprese sono state il grande motore di promozione, è importante che questo switch dal mondo analogico a quello digitale sia fatto con rapidità visto che il mondo corre", ha proseguito Zaia che ha fissato come obiettivo quello di rendere il Veneto una regione cablata al 100% in fibra ottica FTTH entro il 2030".



In quest'ottica è fondamentale il lavoro sulle infrastrutture di Open Fiber. In dettaglio, il piano di Open Fiber in Veneto prevede un investimento totale di circa 965 milioni di euro (tra Aree Nere, Aree Bianche e Piano Italia 1 Giga) per collegare 558 comuni attraverso una rete ultraveloce in fibra ottica (FTTH – Fiber To The Home) che si estenderà per circa 24 mila chilometri e raggiungerà 1,7 milioni di unità immobiliari. Attualmente l’investimento totale di Open Fiber (tra Aree Nere, Aree Bianche e Piano Italia 1 Giga) è pari a 500 milioni di euro e la rete ultraveloce (che si estende per circa 12.600 chilometri) ha già raggiunto 335 comuni. La forza lavoro impiegata in veneto da parte di Open Fiber è di 450 persone tra dipendenti diretti ed indotto.



"Open Fiber ha nei tre piani di investimento complessivi circa 1.7 milioni di unità immobiliari da collegare, per circa 24.000 km di Fibra e di infrastrutture da realizzare, con un investimento di circa un miliardo ad oggi abbiamo già investito 550 milioni", dice Roberto Tognaccini, Head Of Network & Operations Area North East presso Open Fiber. "Sulle aree nere, che sono le grandi città abbiamo coperto le 14 città principali, abbiamo messo già in vendibilità 400 mila unità immobiliari, sulle aree bianche siamo ad una percentuale di vendibilità già attiva verso il cliente finale dal 65 al 70%. Oggi credo che la grande sfida - oltre raggiungere e completare i piani e soprattutto quello relativo al piano BUL delle aree delle aree bianche - sia quella di utilizzare questa grande infrastruttura che abbiamo già realizzato".



(Teleborsa) - Nell'ambito della propriagenda Digitale 2025, laha organizzato l’eventopresso il campus di eccellenzaCa’ Tron (Treviso), per fare il punto sulla diffusione attuale dellaOrganizzato in collaborazione conl'evento è servito aelineare lo scenario attuale a livello infrastrutturale, e ad identificare i nuovi scenari di sviluppo delle connessioni ultraveloci.Per quanto riguarda le, le aree nere sono quasi complete, le aree bianche saranno completate entro il 2024 mentre le aree grigie del Piano Italia a un giga si prevede saranno completate nel 2026.Se l'infrastruttura procede al'utenza non segue la stessa velocità .Come spiega, Direttore Relazioni Esterne di Open Fiber."Il problema vero in italia è il livello di penetrazione, quante persone sono attive su queste reti, ed è molto bassa siamo nell'ordine di circa il 20% rispetto alla disponibilità integrale di queste reti. Noi riteniamo che sia importante una politica industriale orientata a far sì che ci sia una migrazione dalle vecchie reti verso le nuove reti affinché si possa dispiegare nei fatti la trasformazione digitale, la rivoluzione digitale. Abbiamo circa 14 milioni di linee in FTTH , in tutta Italia considerate anche le reti di altri operatori le persone che sono su reti in fibra FTTH sono poco meno di 4 milioni".Altro tema fondamentale: la diffusione della banda ultralarga è molto importante anche s"E' una rivoluzione che offre grandi vantaggi dal punto di vista dei servizi di chi può usufruire di servizi digitali ma che, al contempo, offre anche una grande vantaggio in termini di sostenibilità", spiega Falessi. "Le reti in fibra consumano l'80% in meno di elettricità, consentono di vivere e lavorare senza doversi spostare quindi abbattono l'impronta di carbonio delle persone, dei movimenti fatti con con mezzi tradizionali, senza trascurare il grande elemento di sostenibilità sociale: dare a un paese molto piccolo le stesse potenzialità di una grande città vuol dire offrire un campo di gioco certamente più paritario a tutta la popolazione italiana".L'avanzamento del piano è però minacciato da una"Il piano di per sè è molto complesso", sottolinea Falessi. Per quanto riguarda ad esempio le aree bianche abbiamo oltre 6.000 comuni quasi 100 quasi 90.000 km di rete da costruire e per la quale servono circa 100.000 autorizzazioni da parte di tutti i soggetti che devono rilasciarne a favore della realizzazione delle infrastruttura. Il problema principale in questo momento - non solo per noi ma per tutto il comparto infrastrutturale italiano - è determinato dalla scarsità di manodopera"."Secondo i dati delle associazioni di categoria, il sistema delle telecomunicazioni, delle Infrastrutture TLC soffre di circa 10.000 persone mancanti sui cantieri, per quanto riguarda Open Fiber dobbiamo e stiamo lavorando per inserire altre 4.000 persone sui nostri cantieri rispetto alle circa 10.000 che già vi lavorano. Si tratta di un combinato di manodopera non solo specializzato, anzi quella che manca di più è quella di base sui cantieri", conclude Falessi.