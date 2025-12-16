Open Fiber copre 400 unità immobiliari ad Atena Lucana (Salerno)

(Teleborsa) - La fibra ottica di, centro del Vallo di Diano, dove l'azienda ha concluso i lavori dellaa banda ultra largacollegando, che darà la possibilità di fruire di servizi quali la telemedicina e lo smart working.I principali operatori partner e glii servizi sulla rete ultraveloce per consentire a cittadini, imprese e professionisti di navigare su Internet con unadi connessioneal secondo. La rete ultraveloce, buona parte del centro storico, l’area intorno al Municipio e al Campo Sportivo e gli insediamenti produttivi e commerciali nelle zone Maglianello, Serrone, Taverne, Stazione, San Giuseppe, Fuorchi e Fiego.La rete ultraveloce ad Atena Lucana è stata realizzata con la(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), grazie ad unche non grava sul bilancio del Comune, magestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della"L’arrivo della banda ultralarga è un traguardo strategico di grande valore per Atena Lucana, sia per i cittadini e sia per le oltre 500 imprese presenti ad Atena. Siamo lieti di questo risultato, reso concreto grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale e di Open Fiber, che offre a famiglie e imprese una connessione all’avanguardia", commenta ilIl, delegato alla digitalizzazione, ha voluto ricordare che "nel 2022 il progetto iniziale dava copertura a soli 160 unità immobiliari con una copertura molto parziale del territorio, ma "grazie ad una forte azione messa in campo dall’Amministrazione Comunale con il Ministero e con Infratel siamo riusciti ad ottenere l’ampliamento della rete realizzata ad Atena Lucana raggiungendo le oltre 400 unità immobiliari"."L’arrivo della rete FTTH rappresenta un investimento decisivo per l’innovazione e per il futuro del Vallo di Diano, perché garantisce prestazioni digitali avanzate e un servizio di connettività affidabile per famiglie e imprese - afferma, Affari istituzionali territoriali Area Sud di Open Fiber - Questo risultato conferma l’efficacia della collaborazione tra Open Fiber e le istituzioni locali e regionali, che dimostrano grande attenzione verso le opportunità offerte dalla transizione digitale a vantaggio della crescita economica e sociale dei territori".