Anci-FiberCop: al via il roadshow per lo sviluppo della fibra ottica nei territori

(Teleborsa) - È partito da Roma il 4 dicembre, ilche proseguirà con le tappe di Napoli (16 dicembre), Torino (15 gennaio 2026), Bologna (3 febbraio 2026) e Livorno (10 febbraio 2026). L'iniziativa, promossa dae il, rappresenta un'opportunità di dialogo con i Comuni, per condividere competenze e costruire reti resilienti, fondamentali per città smart, servizi digitali avanzati e comunità più connesse.Laha visto la partecipazione di, assessore all'Innovazione e Semplificazione del Comune di Bergamo, e dei rappresentanti dei Comuni di Galatina (LE) e Grassano (MT). Nel corso degli interventi è stato ribadito che i Comuni svolgono un ruolo decisivo nell'orientare le collaborazioni con i privati e nel costruire alleanze efficaci per superare il digital divide nei territori.L'illustrazione delle soluzioni tecnologiche e infrastrutturali messe a disposizione da FiberCop per favorire lo sviluppo locale è stata affidata adPublic Affairs director e, responsabile Development."Il roadshow – sottolineain una nota – è un'importante occasione di confronto tecnico sulle metodologie più avanzate e sostenibili per la realizzazione delle infrastrutture digitali. Particolare attenzione è dedicata alle tecniche di scavo a sezione ridotta, come la microtrincea, che consentono di ridurre tempi e costi degli interventi e aumentare l'efficienza delle attività di ripristino del manto stradale, nel rispetto della sicurezza e della tutela del territorio. Sviluppare la rete in fibra ottica significa investire nel futuro e trasformare la connettività in opportunità concrete per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni".