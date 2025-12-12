Comtel avvia sperimentazione monitoraggio infrastrutture critiche con fibra ottica

Comtel

(Teleborsa) - Il Centro Studi dipresenta il white paper "Distributed Fiber Optic Sensing" (DFOS) relativo allavvio dellain Italia delGrazie alla tecnologia DFOS, ladiventa un, capace di rilevare vibrazioni, deformazioni e variazioni termiche lungo centinaia di chilometri. Una metodologia che permette diquali, rendendole sicure e senza dover effettuare interventi invasivi o installazioni di sensori. In questo modoNel mondo, una tecnologia simile èin settori strategici quali(monitoraggio di oleodotti e gasdotti per rilevare perdite e cedimenti strutturali),(ponti, dighe, gallerie, reti ferroviarie e stradali) e(la piattaforma supporta la gestione del traffico e dei flussi).sono partite le, attraverso la soluzionedistribuita da Comtel Innovation, che si basa su modelli di intelligenza artificiale proprietaria, offre una classificazione degli eventi automatica con accuratezza superiore al 95%.sono stati avviati(Gruppo Autostrade per l’Italia) su 72km di rete autostradale, e con, la concessionaria che gestisce l'Autostrada A7 da Milano a Serravalle Scrivia e le tre tangenziali di Milano A50, A51 e A52 su una tratta di 60km.Ad oggi, ile si stima che sia destinato a, grazie al traino della digitalizzazione delle infrastrutture ed all’adozione di modelli di manutenzione predittiva nei differenti settori quali energia, trasporti, telco e difesa."Le infrastrutture sono sempre più centrali nello sviluppo del Paese ed il loro monitoraggio è fondamentale. Grazie alle nuove tecnologie siamo in grado di offrire un controllo in tempo reale, 24 ore su 24. Uno strumento che consente di ridurre i costi, utilizzando la rete già esistente, e di efficientare fenomeni quali gestione dei flussi e traffico stradale. Strumento, inoltre, che consente passi avanti importanti nella sicurezza per gli utenti e una maggiore pianificazione degli interventi manutentivi", commenta, Presidente Comtel Innovation.