Comtel avvia sperimentazione monitoraggio infrastrutture critiche con fibra ottica

(Teleborsa) - Il Centro Studi di Comtel Innovation
presenta il white paper "Distributed Fiber Optic Sensing" (DFOS) relativo all’
avvio della sperimentazione
in Italia del monitoraggio di infrastrutture critiche con fibra ottica
.
Grazie alla tecnologia DFOS, la fibra ottica già presente sui territori
diventa un sensore ad altissima precisione
, capace di rilevare vibrazioni, deformazioni e variazioni termiche lungo centinaia di chilometri. Una metodologia che permette di monitorare in tempo reale infrastrutture
quali autostrade, ferrovie, ponti, gallerie e molto altro
, rendendole sicure e senza dover effettuare interventi invasivi o installazioni di sensori. In questo modo si abbattono i costi operativi fino al 60%.
Nel mondo, una tecnologia simile è già operativa
in settori strategici quali Oil & Gas
(monitoraggio di oleodotti e gasdotti per rilevare perdite e cedimenti strutturali), Infrastrutture
(ponti, dighe, gallerie, reti ferroviarie e stradali) e Smart Road/Smart City
(la piattaforma supporta la gestione del traffico e dei flussi). Anche in Italia
sono partite le prime sperimentazioni
, attraverso la soluzione NEC Fiber Optic Smart Sensing (FOSS)
distribuita da Comtel Innovation, che si basa su modelli di intelligenza artificiale proprietaria, offre una classificazione degli eventi automatica con accuratezza superiore al 95%. Progetti pilota
sono stati avviati con Movyon
(Gruppo Autostrade per l’Italia) su 72km di rete autostradale, e con Milano Serravalle – Milano Tangenziali
, la concessionaria che gestisce l'Autostrada A7 da Milano a Serravalle Scrivia e le tre tangenziali di Milano A50, A51 e A52 su una tratta di 60km.
Ad oggi, il mercato DFOS è pari a 1,48 miliardi di dollari
e si stima che sia destinato a crescere fino a 2,81 mld entro il 2030
, grazie al traino della digitalizzazione delle infrastrutture ed all’adozione di modelli di manutenzione predittiva nei differenti settori quali energia, trasporti, telco e difesa.
"Le infrastrutture sono sempre più centrali nello sviluppo del Paese ed il loro monitoraggio è fondamentale. Grazie alle nuove tecnologie siamo in grado di offrire un controllo in tempo reale, 24 ore su 24. Uno strumento che consente di ridurre i costi, utilizzando la rete già esistente, e di efficientare fenomeni quali gestione dei flussi e traffico stradale. Strumento, inoltre, che consente passi avanti importanti nella sicurezza per gli utenti e una maggiore pianificazione degli interventi manutentivi", commenta Carlo Nardello
, Presidente Comtel Innovation.