650 miliardi entro il 2030 per l'industria dell'auto grazie ai Software Defined Vehicle

(Teleborsa) - Ilcontinua il suo percorso di trasformazione, complice la transizione da motori a combustione interna ai(EV), nonché il passaggio a sistemi sempre più complessi e basati sui software. Oggi vediamo infatti come tra due industrie completamente diverse, l'industria automobilistica e quella tecnologica, il confine sia sempre più sfumato, determinando per il settore la trasformazione più impegnativa degli ultimi cento anni.(BCG), in collaborazione con il, ha studiato da vicino il lavoro dei leader dell'industria automobilistica, dellae deldi tutto il mondo lanciando l’iniziativaper incentivare la collaborazione tra diverse aziende e tra pubblico e privato. Questo progetto ha permesso a BCG e WEF di misurare la portata del cambiamento che oggi interessa il settore, i cui risultati sono racchiusi nel nuovo report(SDV), oggi agli albori, continueranno ad evolversi nel corso del prossimo decennio, creando un potenziale valore di più diper l'industria automobilistica entro il 2030, ovvero dal 15% al 20% del suo valore totale. I ricavi degliderivanti dal comparto software ed elettronica automobilistica cresceranno infatti di quasi tre volte da oggi e il 2030, passando dagli attuali 87 miliardi di dollari a 248 miliardi di dollari. Anche idi software ed elettronica automobilistica vedranno raddoppiare il proprio mercato, che passerà da 236 miliardi di dollari a 411 miliardi di dollari.“I ricavi da software nei prossimi anni dipenderanno dal grado di esperienza digitale nella guida rispetto a quella meccanica. Nei prossimi anni sarà infatti possibile aggiornare il veicolo oppure acquistare dei pacchetti per avere prestazioni più performanti attraverso degli abbonamenti, migliorando l’esperienza e senza dovere intervenire sull’hardware. Non solo un modo per fare durare più a lungo i modelli, ma anche per dare al cliente la sensazione di avere un’auto sempre nuova, cambiando completamente il paradigma del comparto.” Afferma, Managing Director e Partner di BCG.In passato latra le diverse industry era limitata, poiché la maggior parte delle aziende cercava di sviluppare soluzioni individuali per guadagnare terreno rispetto ai competitor. La sempre maggioree le dinamiche all’interno dell'ecosistema rendono ora essenziali la creazione di partnership e laper portare su scala il cambiamento, migliorare la sicurezza delle auto e soddisfare le esigenze dei clienti.“Lanelle auto sarà sempre più determinante, ma per fare ilserviranno diversi elementi: dal veicolo, alla capacità computazionale, al software di base, alla capacità dia un ecosistema di partnership. Tutto questo al momento risulta ancora complesso, se non impossibile, per le case automobilistiche tradizionali. Dall’altro lato abbiamo i tech player, che si scontrano a loro volta con la complessità del fare l’auto, il “” di cui parla. Le due anime devono quindi coesistere, per questo motivo sarà essenziale avviare le giuste collaborazioni.” Conclude Collino.