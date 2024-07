Brembo investe nella startup statunitense Spoke Safety

Brembo

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, èspecializzata nello sviluppo di tecnologie di comunicazione digitale tra i veicoli e l'ecosistema stradale. Grazie all'investimento, di cui non sono stati divulgati i dettagli finanziari, Brembo prosegue nel suo percorso di rafforzamento delle competenze in ambito software e connettività cloud per l'innovazione digitale delle proprie soluzioni. In particolare, l'obiettivo è favorire la comunicazione dei sistemi frenanti con gli altri elementi connessi dell'ambiente circostante.Spoke Safety è stata fondata a Denver in Colorado nel 2020. Le sue soluzioni sono basate sulla, un sistema di comunicazione che connette in tempo reale i veicoli con altri veicoli, con gli utenti della strada, ciclisti inclusi, e con le infrastrutture della smart city, come ad esempio i semafori, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza di guida e favorire una maggiore sicurezza stradale."L'investimento in Spoke Safety è per noi un ulteriore passo verso l'innovazione dei nostri sistemi frenanti in chiave digitale - ha dichiarato l'- La nostra visione per il prossimo futuro è far dialogare e interagire il sistema frenante non solo con il veicolo su cui è equipaggiato, ma con tutto l'ecosistema stradale, inclusi gli altri veicoli, le infrastrutture e le reti di comunicazione, a vantaggio di una migliore esperienza di guida e della sicurezza".Brembo hacon Spoke Safety. La collaborazione è iniziata grazie al Brembo Inspiration Lab in Silicon Valley, che ha tra i suoi obiettivi la ricerca di realtà innovative che possano contribuire all'evoluzione di Brembo incentrata sul software e l'intelligenza artificiale.Spoke Safety si aggiunge quindi al, l'unità di venture capital dell'azienda.