Kashkari: Fed alzerà i tassi se l'economia non rallenterà

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Minneapolis,, crede che unodel governo statunitense o unodei lavoratori del settore automobilistico potrebbero rallentare l'economia, consentendo un intervento meno deciso alla Federal Reserve."Se questi scenari negativi colpissero l'economia americana,per riportare l'inflazione al 2% perché lo shutdown del governo o lo sciopero automobilistico potrebbero rallentare l'economia per noi", ha detto in un'intervista alla CNN. "Non ci spero, ma c'è un interaction", ha aggiunto."Se i nostri aumenti dei tassi di interesse non rallentano l'economia come ci aspettiamo, allora c'è il", ha detto inoltre Kashkari durante l'intervista.In un intervento pubblicato ieri sul sito web della Fed di Minneapolis, Kashkari ha delineato. Il primo, il percorso di "soft-landing", vedrebbe probabilmente i policy maker aumentare ancora una volta i tassi prima di mantenerli stabili in modo da raffreddare completamente l'inflazione. Nell'altro, al quale ha attribuito una probabilità del 40%, l'inflazione sarebbe più radicata e richiederebbe ulteriori aumenti dei tassi per essere tenuta sotto controllo.