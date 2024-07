L'inflazione USA si raffredda: un assist per la nuova stagione della Fed

(Teleborsa) -, offrendo alla Fed un sostegno per un. Una nuova stagione che vedrà la banca centrale statunitense vestire i panni della colomba ed avviare io tanto atteso. Le attese del mercato sono per due interventi nell'ultimo trimestre del 2024, ma si sta rafforzando anche l'aspettativa di un terzo taglio, che ha un, proprio a seguito dei dati sull'inflazione migliori delle attese.La crescita dei prezzi a giugno, in decelerazione rispetto al 3,3% registrato a maggio ed, che indicavano una crescita del 3,1%. Su base mensile, i prezzi al consumo hanno riportato una variazione pari a -0,1%, a fronte del +0,1$ stimato dagli analisti., al netto di energia ed alimentari, più osservato dalla Fed, ha segnato unarispetto al 3,4% precedente ed atteso."Si tratta di dati incoraggianti per la Fed, che sta valutando quando avviare il programma di riduzione dei tassi dai massimi di 23 anni del 5,25-5,5%", commenta, Chief Investment Officer di, ricordando che si tratta di "un processo che, secondo i mercati, potrebbe iniziare già a settembre".Per, Senior Market Strategist di, "diventa sempre più probabile la possibilità di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nel meeting di settembre", mentre la prossima riunione di fine luglio "sarà propedeutica per Powell per anticipare un prossimo cambio di politica monetaria con un probabile taglio dei tassi di interesse nei prossimi mesi".Anche, US market analyst di, ritiene "probabile che la Fed stia preparando un taglio dei tassi, con la prospettiva di settembre che rimane ancora quella più probabile". "Gli investitori si aspettavano una buona notizia e l'hanno avuta. - sottolinea l'esperto - Questo potrebbe far pensare a un'ulteriore impulso per l'S&P 500, ma l'indice è salito per sette sessioni consecutive e ha segnato sei record uno dopo l'altro. E' possibile, quindi, che nel breve termine si verifichino prese di profitto".L'uscita del dato dell'inflazione USA ha provocato solo, che confermano la positiva performance della mattinata (Dax e Cac-40 +0,7% e FTSE 100 +0,3%), mentre, scontando una serie di prese di profitto, dopo aver ripetutamente aggiornato i record storici su S&P 500 e Nasdaq.Diversa la situazione sul mercato dei cambi, dove il, poiché sconta una politica monetaria più accomodante da parte della Federal Reserve. Il crossoha fatto un sobbalzo a 1,09 USD per poi assestarsi a 1,0871 USD (+0,38%), mentre il cambiosi è portato a 1,295 per poi tornare a 1,2921 (+0,55%). La variazione più forte si registra però sul, attestatosi a 158,53 (-1,9%).I mercato obbligazionario, ovviamente, vede ilscenderecon una differenza di -10,2 punti rispetto alla vigilia.