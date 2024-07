Verbali Fed, crescita si sta raffreddando ma più fiducia per taglio tassi

(Teleborsa) - La crescita si sta gradualmente raffreddando ma servono "ulteriori informazioni" prima di guadagnare la fiducia necessaria per un taglio dei tassi. E' la valutazione emersa tra i funzionari alla riunione delladell'11 e 12 giugno."La stragrande maggioranza dei partecipanti ha valutato che la crescita dell'attività economica sembra essere in graduale raffreddamento e la maggior parte dei partecipanti ha sottolineato di considerare l'attuale orientamento politico come restrittivo", si legge verbali del meeting di giugno.Nonostante il rallentamento, i membri delnon hanno ritenuto "appropriato abbassare l'intervallo di riferimento per il tasso" fino a quando non fossero emerse "informazioni aggiuntive" che dessero loro maggiore fiducia sul fatto che l'inflazione si stesse muovendo "in modo sostenibile verso l'obiettivo del 2%".