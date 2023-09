Orsted, Standard Ethics conferma il rating ESG

Orsted

(Teleborsa) -hadi, la principale società energetica danese. Si tratta del sesto notch su nove (nella fascia "Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Secondo la metodologia di Standard Ethics, la società adottadella Sostenibilità e di corporate governance avanzati, in linea con i principi di Sostenibilità di Onu, Ocse e Ue. Si registra una composizione quali-quantitativa dell'organo apicale conforme alle richieste globali sui temi di indipendenza, parità di genere ed internazionalità così come una definizione di target ESG chiari ed ambiziosi.Laè standard e si registrano in positivo anche i richiami formali alle indicazioni sovranazionali sulla Sostenibilità all’interno del Code of Conduct for Business Partners.