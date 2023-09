Arterra Bioscience, EBITDA Margin semestrale in netto calo

Arterra Bioscience

(Teleborsa) -, azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2023 con unpari a 2,1 milioni di euro, in diminuzione del 23% rispetto al primo semestre 2022. L'è stato pari a 0,4 milioni di euro, in diminuzione del 70%, con undel 17,3% (vs 43,5% un anno fa). Ilsi è attestato a 0,2 milioni di euro, in diminuzione rispetto a quello del primo semestre 2022 pari a 0,7 milioni."Come già evidenziato nelle precedenti riunioni, la- ha commentato la- mercato che a partire dalla fine del primo semestre 2022 si è progressivamente chiuso cambiando integralmente la regolamentazione delle materie prime cosmetiche. Abbiamo lavorato con il team cinese per riuscite ad ottenere la conformità delle nostre materie prime alle nuove regole del mercato cinese. Come conseguenza di questo grande lavoro fatto, negli ultimi mesi si è registrata una ripresa e i segnali ricevuti dai clienti cinesi incontrati direttamente i primi di settembre ci fanno essere molto ottimisti per il futuro"."Va inoltre evidenziato che parte della riduzione del fatturato dei clienti cinesi è statagrazie anche al sempre maggior inserimento delle materie prime cosmetiche nelle formule del make-up del Gruppo, reso possibile dallo sviluppo del make-up funzionale", ha aggiunto.Laè pari a 5,5 milioni di euro di cassa, nella sostanza invariata rispetto ai 5,5 milioni al 31 dicembre 2022. Le disponibilità liquide ammontano a circa 4,3 milioni al 30 giugno 2023 rispetto all’importo di circa 4,4 milioni al 31 dicembre 2022. I debiti finanziari al 30 giugno 2023 sono pari a 522 migliaia rispetto all'importo di 489 migliaia del 31 dicembre 2022.