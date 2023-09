SosTravel.com riduce la perdita nel primo semestre

SosTravel.com

(Teleborsa) -, società che opera nel mercato dei servizi di assistenza al viaggiatore e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 5,5 milioni di euro (+20% rispetto al 30/06/22 pro-forma), grazie alla ripresa in atto del turismo, sia domestico che internazionale, unitamente alle iniziative del nuovo management.L'ha raggiunto 306 mila euro, +472% e in linea con la guidance fornita dal management, per effetto principalmente dei maggiori ricavi ottenuti post fusione e della maggiore capacità immessa nei circuiti private label del gruppo Amareitalia ed Amarekenya. Lapari -3,6 mila euro è in forte contenimento rispetto al dato del 30 giugno 2022 pro-forma pari a -428 mila euro, principalmente per effetto dei maggiori ricavi."Siamo felici di portare agli azionisti Sostravel.com ottimi risultati finanziari, frutto di un'azione commerciale forte e un'oculata gestione delle risorse", ha commentato l'L'adjusted è positivo (Cassa) ed è pari a 761 mila euro, in miglioramento rispetto al dato del 31 dicembre 2022 pari a 29 mila euro principalmente per l'incremento dell’EBITDA nel primo semestre 2023.