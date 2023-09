Business Intelligence, Intesa Sanpaolo sceglie iGenius

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -azienda che applica la propria tecnologia diI generativa alla business intelligence (BI), per implementare leiGenius - spiega la nota - è una piattaforma che semplifica l’accesso ai dati utilizzando il linguaggio naturale, in grado di offrire una configurazione professionale personalizzata perché costruita sulle esigenze dell’utente finale, attraverso anche l’automatizzazione di diverse funzioni.adotterà, così, la soluzione di business intelligence generativa di iGenius “Crystal”, già testata con successo all’interno del Gruppo attraverso Fideuram Private Banking.Per, Responsabile Data & Artificial Intelligence di Intesa Sanpaolo: “l’utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale, come quella proposta da iGenius, e di grandi quantità di dati si sta sempre più affermando nel mondo del lavoro e nel nostro panorama aziendale come chiave di trasformazione e semplificazione. Per questo motivo è fondamentale adottare un approccio che vede l’uomo al centro di progetti e processi. Questo approccio dà priorità alle esigenze delle persone nell’organizzazione aziendale e propone un utilizzo della tecnologia a supporto ed esaltazione delle capacità professionali; crea un ambiente di lavoro più efficiente ed efficace, in cui le persone partecipano al disegno delle nuove soluzioni e dei nuovi processi e vengano formate all’utilizzo delle nuove tecnologie, contribuendo così all’evoluzione del modo di lavorare in questa nuova era”.“La partnership tra Intesa Sanpaolo e iGenius è una dimostrazione della direzione in cui si sta muovendo il futuro del lavoro, dove tecnologie avanzate come la BI generativa giocheranno un ruolo fondamentale nel guidare il successo aziendale e le decisioni guidate dai dati", sottolineaFondatore e Ceo di iGenius. "Entrambe le aziende adottano un approccio incentrato sull'uomo, garantendo vantaggi a tutti gli stakeholder, primi tra tutti dipendenti e clienti. Inoltre, iGenius e Intesa Sanpaolo stanno lavorando per implementareprodotti con particolare attenzione alla sostenibilità, introducendo modalità intelligenti di elaborazione dei dati che ottimizzano l'uso delle risorse computazionali con effetti green sui data center”.